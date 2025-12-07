Îø¥À¥ó¥¹¤â´°àú¥Þ¥¹¥¿ー¡ªTOMORROW X TOGETHER ¥¹¥Ó¥ó¤¬À±Ìî¸»¡ÖÎø¡×¤òÇ®¾§¡ÖºÇ¹â¤Î¥«¥Ðー¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤¦¤Þ¤¤¡×
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー ¥Ð¥¤ ¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎSOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¤¬À±Ìî¸»¤Î¡ÖÎø¡×¤òÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤¦»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¡§¥¹¥Ó¥ó¤Î´Å¤¤²ÎÀ¼¤È¾Ð´é¤Ë¤È¤¤á¤¯¡ª¡ÖÎø¡×¥«¥Ðー
¢£TXT¥á¥ó¥Ðー¤¬¸å¤í¤Ç¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¥¹¥Ó¥ó¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë»Ñ¤âÉ¬¸«
¸½ºß¡¢¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡Ù¤Ç12·î6¡¦7Æü¤Î2Æü´Ö¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëTOMORROW X TOGETHER¡£¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢Æ±¸ø±éÆâ¤Ç¥¹¥Ó¥ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡ÖÎø¡×¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¥¹¥Ó¥ó¤Î´ÅÈþ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ìÃæ¤¬¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥µ¥Ó¤ò²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤â¸«»ö¤Ê¡ÈÎø¥À¥ó¥¹¡É¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¸å¤í¤Ç¤Á¤ç¤³¤ó¤È³¬ÃÊ¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¡ÈÎø¥À¥ó¥¹¡É¤À¤¡ー¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¥ー!!¡×¡Ö¥Ø¥¤¥Ã¡ª¡¡¥Ø¥¤¥Ã¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§ー¡ª¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ä¥¢ー¾ðÊó
¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡Ù
12/27¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬
12/28¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬
[2026Ç¯]
01/21¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
01/22¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
02/07¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå
02/08¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå