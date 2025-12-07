À¸À®AIµ¶Æ°²è¤ÇÊÖ¶â¿½ÀÁ¤·195¸µ¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡¢ÃË¤ò¹ÔÀ¯¹´Î±¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤Î·Ù»¡Åö¶É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ¶¤ÎÆ°²è¤òÅº¤¨¤ÆÇä¤ê¼ê¤ËÊÖ¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢195¸µ¡ÊÌó4290±ß¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼£°Â´ÉÍý½èÈ³Ë¡¤Ê¤É¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤8Æü´Ö¤Î¹ÔÀ¯¹´Î±½èÊ¬¤Ë¤·¡¢195¸µ¤òÄÉÄ§¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï11·î17Æü¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿8É¤¤Î¥«¥Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢Çä¤ê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºîÀ®¤·¤¿¡Ö6É¤¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ëµ¶¤ÎÆ°²è¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤òÊÖÁ÷¤»¤º¤ËÊÖ¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¡Ö¶ÏÂà´¾¡×¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
Çä¤ê¼ê¤ÏÅö½é¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÖ¶â¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Æ°²è¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë