Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢AKB48 20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¢ª¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×ÈäÏª¤Ç¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡¡AKB48¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù4Æü´Ö·×6¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±¸ø±é¤ËAKB48¤Î¡ÉÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡Ä¡ª½éÆü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤éOG¤¬ÅÐ¾ì
¡¡6¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëËÜ¸ø±é¤Î1¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡£ºÇ½é¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬°ì¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤Î¥½¥í²Î¾§¤«¤é¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ÈÂ³¤¡¢1´üÀ¸6¿Í¤Î¤ß¤Ç²Î¾§¤¹¤ë´¶Æ°¤ÎËë³«¤±¤Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤Ø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¢¥¤¥É¥ëÁ´³«¤Î¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¡×¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£7Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢5ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡Ö20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡×Àé½©³Ú¡¢5Æü¡Á7Æü¤Ë¤Ï3¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ï¡¢2005Ç¯12·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¡¢AKB48·à¾ì¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢º£·î8Æü¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤â·èÄê¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤éOG8¿Í¤â½¸·ë¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
