¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸ £²£°£ô£è £Ù£å£á£ò £Ì£é£ö£å £Ô£ï£õ£ò £²£°£²£µ £é£î ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ò³«ºÅ¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê£³£´¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê£³£·¡Ë¤éà¹ë²Ú£Ï£Çá¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Îò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡£²£°£°£µÇ¯£±£²·î£¸Æü¡¢¤ï¤º¤«Äê°÷£²£µ£°¿Í¤Î½©ÍÕ¸¶¤Î£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âè£±£°²ó¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿àÁªÈ´ÁíÁªµóá¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³µÇ°¤òÎ¿²ï¤·¤¿»Å³Ý¤±¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Îò»Ë¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±´üÀ¸¤ÎÁ°ÅÄ¡¢¾®Åè¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤È¡¢£±¡¦£µ´üÀ¸¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤ÈÁÏÀ®´ü¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿£¶¿Í¡££±¶ÊÌÜ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤È±Ê±ó¤Îå«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ê£²£°£±£±Ç¯¡Ë¤ò£¶¿Í¤ÇÈäÏª¡£¹â¶¶¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ°ÅÄ¡¢ÈÄÌî¤é¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¤Ë¡¢£±¶ÊÌÜ¤«¤éÂç¹æµã¡£Á°ÅÄ¤¬Í¥¤·¤¯¹â¶¶¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£²¶ÊÌÜ¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸¤¬¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç½é¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ê£±£±Ç¯¡Ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤¬¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£·Ç¯£²·î¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®ÅèÍÛºÚ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È°ÊÍè¡¢Ìó£¸Ç¯¤Ö¤ê¡£