¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁáÌÀÀïàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½ÄêáÂ³½Ð¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÊªµÄ¡ÖÌÀ¼£¤Ï²æËý¤·¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ÂÐ¹³ÀïºÇ½ªÀá¤ÇÅÁÅý¤Î°ìÀï¡ÖÁáÌÀÀï¡×¤¬£·Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÌÀ¼£Âç¤¬£²£µ¡½£±£¹¤ÇÁá°ðÅÄÂç¤ò·âÇË¤·¤¿¡£Ç®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤¬Â³½Ð¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÁáÂç¤¬ÍÍø¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÀÂç¤¬àµÕÅ¾¤ÎÌÀ¼£á¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¼¡¡¹¤È¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ·ãÀï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý¤ÎÁáÌÀÀï¤ÇÌÀÂç¤¬²÷¾¡¤·¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê£±£¹²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½ªÈ×¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÌÀÂç¤Î¥È¥é¥¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÈ½Äê¤¬Â³È¯¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀÂç¼ç¾¤ÎÊ¿æÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ì¤Ï¡ØËÜÅö¤Ï¥È¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤¬¡¢ÌÀÂç¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¤¤Ê°äº¨¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁáÌÀÀï¤Ç¤Îàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ó£Î£Ó¾å¤ÇµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÈ½Äê¤¬¹ó¤¤¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë»î¹ç¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÁáÌÀÀï¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÈ½Äê¤¬ÁÐÊý¤ËÉÔ²Ä²ò¤¹¤®¡×¡Öº£Æü¤ÎÁáÌÀÀï¤Ïµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬Â¿¤¤¡©¡×¡ÖÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ÁáÌÀÀï¡¡ÌÀ¼£¤Ï¥È¥é¥¤ÆóËÜÂ»¤·¤Æ¤ë¡¡ÌÀ¼£¤Ï²æËý¤·¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÖÁáÌÀÀï¤Î¿³È½¥ä¥Ð¤¹¤®¤«¡£Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ÂÐ¹³Àï¤Ç²òÀâ¤¬¿³È½¤ÎÈ½Äê¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ë´û¤Ë£²²óÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤Î¾åÆÀÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤ëÁ°¤Ë¥Î¥Ã¥³¥ó¼è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¡ÊÆÃ¤ËÌÀ¼£Â¦¡Ë¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÎ¯¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¿³È½¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÇ®Àï¤Ë¡¢¿³È½¤¬¿å¤òº¹¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£