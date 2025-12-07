¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ç¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤¦¡Ø¥Í¥³¥Ï¥é¤Î¸÷·Ê¡Ù¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤ª¥±¥Ä¥¹¥¿¥ó¥×£÷¡×¡Ö»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í£÷¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò»ØÄêÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£´ïÍÑ¤Ë¼ê¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¡¢35.5ËüÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì2.8Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ç¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤¦¡Ø¥Í¥³¥Ï¥é¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¤½¤³¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ä
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¯¤í¤ß¤Ä¡¦¤·¤é¤¿¤Þ ÊÝ¸îÇ·»Ëå¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥¸¥·¥íÇ¤Î¤¯¤í¤ß¤Ä¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥«¥¿¥«¥¿¤Èºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¯¤í¤ß¤Ä¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤Þ¤ë¤Ç¤½¤³¤¬°ìÈÖ°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¸å¤í»Ñ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¥Í¥³¥Ï¥é¤Ëºî¶ÈË¸³²¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤í¤ß¤Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¿¬¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤¯¤í¤ß¤Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¿¬¤ÏÂçÂÎåºÎï¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤¿¸å¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¥Ë¥ª¥¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡Ä¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á¢¤Þ¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¡ª
ºî¶ÈÃæ¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥Í¥³¥Ï¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¯¤í¤ß¤Ä¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¤«...¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤³¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¤«...¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¤Ô¤È¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¥Í¥³¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÖºÇ¤âºÂ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×½ê¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Íw¡×¡Ö¤ª¥±¥Ä¥¹¥¿¥ó¥×w¡×¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¥Í¥³¥Ï¥é¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¡ª¤È¤ÎÀ¼¤â¡£ÄÌ¤ÎÇ¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤´Ë«Èþ¡Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¯¤í¤ß¤Ä¡¦¤·¤é¤¿¤Þ ÊÝ¸îÇ·»Ëå¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤í¤ß¤Ä¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¨¤óË·¤Ê¥·ー¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¯¤í¤ß¤Ä¡¦¤·¤é¤¿¤ÞÊÝ¸îÇ·»Ëå¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£