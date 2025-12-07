¡Ö¤Ü¤í¤Ü¤í¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÏÂ´¶È¡ª¡Ú3COINS¡Û¥Ç¥¶¥¤¥óÂçÍ¥¾¡♡¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¼ÂÍÑÀ¤âÍßÄ¥¤ì¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥×¥Á¥×¥é¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¼¼Â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Ü¤í¤Ü¤í¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤òÂ´¶È¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡ª ¥Ïー¥È¥Ýー¥ÁÉÕ¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬ÊØÍø
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ïー¥È¥Ýー¥Á¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ïー¥È·¿¤Î¥Ýー¥Á¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¡£ »È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ýー¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¤«¤µ¤Ð¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤Ë¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê60 ¡ß 40cm¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¤Ç´Å¤¹¤®¤º¡¢Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥Ù¥í¥¢¤¬Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ù¥í¥¢¥ê¥Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\660¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¯¤·¤å¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥Ä¥ä´¶¤Î¥ê¥ÖÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤è¤ê¤â¤°¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇÉÕÂ°¤Î¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ÇÎ±¤á¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅº¤¨¤¿¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ ¡ß ¥¹¥Èー¥ó¤¬Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Èー¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¹¥Èー¥óÉÕ¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤¬¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¸ª¤Ë¤«¤±¤ä¤¹¤¤¥Èー¥È·¿¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤½¤³¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Îº¹¤·¿§¤Ë¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯¤È¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ë»ý¤Æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¸¥«¥´¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ËÍê¤ì¤ë¥«¥´¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡ÖÇã¤¤Êª¥«¥´¥Ð¥Ã¥°¡×\1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿©ÉÊ¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤»þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¡¢Çã¤¤Êª¥«¥´¤Ë¥»¥Ã¥È²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡£¼«Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ï¥¢¥ë¥ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÎäÂ¢¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î2ÊÁÅ¸³«¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¥Ð¥Ã¥°¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
writer¡§A.satozaki