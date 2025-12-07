¥ì¥³Âç¿·¿Í¾Þ²Î¼ê¡¦¾®»³ÍºÂç¡¢¡È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¡ÉÎÁÍý´ë²è¤¬ºÇ½ª²ó¡¡¼«²ÈÀ½¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¿ÍÀ¸½é¤ÎÍÈ¤²Êª¤ËÄ©Àï
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ²Î¼ê¤Î¾®»³ÍºÂç¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¾®»³ÍºÂç¤ÎÍº¤Á¤å¡Á¤Ö¡Ù¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÎÁÍý´ë²è¡Ö¾®»³ÍºÂç¤Î¥Ò¥ä¥Ò¥ä¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤¬¡¢12·î£·ÆüÂè£´²óÌÜ¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ê¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®»³¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Êì¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î²Ö¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢Êì¤ÎÆü¤Î¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¡×ÆþÇ°¤ÊÎý½¬¤Ç¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥¥µ¡¼¤Î¸Î¾ã¤ä¥¹¡¼¥×¤Î¡Ö¥¶¥é¥¶¥é¡×´¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡Ö¥ô¥£¥·¥½¥ï¡¼¥º¡×¤È¡¢Ãå¼Â¤ËÏÓÁ°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª²ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¡×¡£¾®»³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÈ¤²ÊªÎÁÍý¤Ï¿ÍÀ¸½é¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ë²èÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¡É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ½ª²ó¤Ï¼«²ÈÀ½¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¾¡Éé¡ª
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¡ÖLive¥ì¥¹¥È¥é¥óÀÄ»³¡×¤«¤é¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¾®»³¼«¿È¤¬»öÌ³½ê¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£¾¯¤·²Ä°¦¤é¤·¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¼«²ÈÀ½¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¡¢¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ä©Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Ä´Íý³«»ÏÅö½é¡¢Âè£²²óÌÜ¤«¤é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ«¾°»Ò»á¤¬¤ª¤é¤º¡¢¾®»³¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¡¢¿´ºÙ¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÈéÇí¤¤ä¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î²ÃÇ®¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¶Ì¤Í¤®¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÈÔ¤Æù¤È°ì½ï¤ËßÖ¤á¤ëºÝ¤â¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£¶Ì¤Í¤®¤ÈÆù¤Ï±ö¥³¥·¥ç¥¦¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Ê¥Ä¥á¥°¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÌÂ¥³¥ó¥ÓºÆ·ëÀ®¡ª
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÄÙ¤·¤Æ¼ï¤òºî¤ë¹©Äø¤Î½ªÈ×¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤ÎÌ¾Êª¥³¥ó¥Ó¡¢Ì«¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö·Ò¤®¡Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼±Õ¡Ë¤¬Âç»ö¡×¤ÈÍñ¤ò¼ê¤Ë¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾®»³¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¡Ê¡©¡Ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢7¸Ä¤Î¾®È½·¿¥³¥í¥Ã¥±¤òÀ°·Á¤·¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤À¡×¤È´î¤Ö¾®»³¡£
ÍÈ¤²Êª¤ò¥½¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¾®»³¤Ï¡¢2¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±ö¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¾®»³¤¬´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ëËÌ³¤Æ»¡¦±ü¿¬Åç¤Î¡Ö±ü¿¬¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¥½¥ë¥È¡×¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î²Ö¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö²¤ÎÅçÍÚ¤«¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¹âÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ëÅÚº´²¤ÎÅç±ö¶È¤Î±ö¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¿©¤·¤¿£²¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
¾®»³¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬¡Ö¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤â¼«Âð¤Ç¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
この「ヒヤヒヤクッキング」シリーズは、演歌歌手としての真摯な姿とは違う、小山のひたむきな努力と成長、そして周囲の温かいツッコミが詰まった、心温まる企画となった。また、彼の成長を追うドキュメンタリーのようだった。歌手として大舞台に立つ彼が、慣れないキッチンで調味料の順番(さしすせそ)に苦悩ったり、火をつけ忘れたり、ミキサーが動かなかったり と、まさに「ヒヤヒヤ」の連続。しかし、彼が最終回で「自家製じゃがいも」を使い、初めて揚げ物に挑戦し成功させた姿は、「苦手なことにチャレンジしたい」というデビュー2年目の目標 を体現しており、ファンに大いな勇気を与えるだろう。