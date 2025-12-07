È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë½èÊý¡ªBayu Factory ²£ÉÍÃæ²Ú³¹ ËÜÅ¹
¡ØBayu Factory(¥Ð¡¼¥æ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼)¡ÙËÜÅ¹¤¬¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡¦ÆîÌç¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Ë¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡Ö²£ÉÍ¤é¤·¤µ¡×¤È¡ÖÇÏÌý¤Î¾å¼Á¤µ¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë½èÊý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Bayu Factory ²£ÉÍÃæ²Ú³¹ ËÜÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) 10:30
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®136-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¡Á19:00
²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬Å¹¤äÁðÄÅ²¹ÀôÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£
¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÇÏÌý¤ò¡¢ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÉÓ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
Ìø¸¶ÎÉÊ¿»á¥³¥é¥Ü¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥Ð¡¼¥à¡×
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦Ìø¸¶ÎÉÊ¿»á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢²£ÉÍ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥à¡£
2024Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤ÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²£ßÀ001¡×¤Ë¤Æ»ÔÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥à¥¹¥¡¼¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥·¥È¥é¥¹¤Ê¤É8¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤«¤éÁª¤Ù¡¢¥®¥Õ¥È¤ä¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¸µ¾®·ë¡¦°¤Éðºé¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸µ¾®·ë¡¦°¤Éðºé(¤ª¤¦¤Î¤·¤ç¤¦)»á¤¬»²²Ã¡£
ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤é¾ÈÌÀ¤Î¿§Ì£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¹ë²Ú¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥à¤ò2¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤¦1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢2,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡Ö¤ª»î¤·ÇÏÌý¥»¥Ã¥È¡×¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥®¥Õ¥È¤Þ¤Ç¡¢²£ÉÍ¤é¤·¤¤¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÇÏÌý¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¶õ´Ö¡£
Bayu Factory ²£ÉÍÃæ²Ú³¹ ËÜÅ¹¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
