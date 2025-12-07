¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î»ô°é»ØÆ³¤ä½¸µÒÀïÎ¬¤Î»Ù±ç¤â¡ªMAI-KO¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¸òÎ®·¿¡¦ÊÝÁ´·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×
MAI-KO¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¸òÎ®·¿¡¦ÊÝÁ´·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÄó°Æ¤ò³«»Ï¡£
ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷Â¥¿Ê¤ÈÆ°ÊªÊÝÁ´³èÆ°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
Êç½¸ÂÐ¾Ý¡§»ÔÄ®Â¼¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢¸øÅª»ÜÀß±¿±ÄÃÄÂÎÅù
Äó¶¡ÆâÍÆ¡§»ÜÀßÀß·×¡¢·úÀß¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢À¸ÂÎÄó¶¡¡¢»ô°é»ØÆ³¡¢±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦°ÜÅ¾Åù
Ç¯´Ö½¸µÒ¸«¹þ¤ß¡§50,000¿Í¡Á100,000¿Í
MAI-KO¤¬¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¹âºê»³¥â¥ó¥¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤òÄó°Æ¡£
Ä¹´üÅª¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÊÝÁ´¤ä¶µ°é¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÓÂÞ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥³¥Ä¥á¥¤¥È¡×¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤È»ÜÀßÅ¸³«
»ÜÀß¤Ë¤Ï¥«¥ï¥¦¥½¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤äÀ¸ÂÖ³Ø½¬¥¾¡¼¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¡¦µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢Åù¤òÅ¸³«¡£
¥«¥ï¥¦¥½¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¤ª¤ä¤ÄÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µÇ°»£±Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊ»ÀßÍ½Äê¡£
±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÆ³Æþ»Ù±ç
»ö¶È·×²è¤ÎºöÄê¤«¤é»ÜÀß¤ÎÀß·×¡¦·úÀß¡¢µöÇ§²Ä¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
ÅÐÏ¿É¼¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸ÄÂÎ¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î»ô°é»ØÆ³¤ä½¸µÒÀïÎ¬¤Î»Ù±ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¥«¥Õ¥§»Ô¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ä´ØÏ¢»ö¶È¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤â¸«¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
´ñÀ×¤ÎÇò¤¤¥«¥ï¥¦¥½¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥«¥ï¥¦¥½¤¿¤Á¤¬°¦¤µ¤ì¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£
ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Îµï¾ì½êÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª°¦¸îÀº¿À¤Î°éÀ®¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝ¸î¤Î·¼È¯¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è³èÀ²½¤ÈÆ°ÊªÊÝÁ´¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¡£
MAI-KO¡Ö¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î¸òÎ®·¿¡¦ÊÝÁ´·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
