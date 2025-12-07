¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¤¬¡ÖÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¡×¤Ë½¸·ë¡ª¥¢¥µ¥¤¡¼¥é¥Ö ÂçµÜÅ¹ ¡¿ Sweets Terrace ÂçµÜÅ¹
¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ÀìÌçÅ¹¡Ö¹¬¤»¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥¸¥¢Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§3³¬¤Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É2Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥é¥Ö ÂçµÜÅ¹¡×¤È¡¢¾Æ¤²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖSweets Terrace ÂçµÜÅ¹¡×¤¬¡¢¡Ö¹¬¤»¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ÂçµÜÅ¹¡×¤ÎÎÙ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§3³¬¡Ê¡Ö¹¬¤»¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥ÂçµÜÅ¹¡×ÎÙ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:30¡Á19:30 ¡¿ ÅÚÆü½Ë 10:00¡Á20:30
Á´¹ñÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢ÂçµÜ±ØÁ°¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¡×¤Ë½¸·ë¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤ä¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤¬¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£
¥¢¥µ¥¤¡¼¥é¥Ö¡§¤³¤À¤ï¤êÁÇºà¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥¦¥ë
¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥é¥Ö¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Íµ¡ºÏÇÝ¥¢¥µ¥¤¡¼¤äÆ¦Éå¤ò´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡£
Æ¦Æý»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¡¢ÇòÅü¤ò»È¤ï¤º¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç´Å¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ù¡¼¥¹¼«ÂÎ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ú¥ª¡¼¥×¥óµÇ°È¾³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡Á12·î30Æü¡ÊÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë
ÆâÍÆ¡§¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëS¥µ¥¤¥º¡×ÄÌ¾ï900±ß(ÀÇ¹þ) ¢ª 450±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÂçµÜÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Á´Å¹ÊÞ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëM¥µ¥¤¥º¡Ê1,200±ß ÀÇ¹þ¡Ë
ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê°ìÉÊ¡£
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê1,280±ß ÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ê1,380±ß ÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É5¼ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£
Sweets Terrace¡§¶Ë¸ü¤Î¡Ö¹¬¤»¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×
¡ÖSweets Terrace¡×¤Ç¤Ï¡¢¸·ÁªÁÇºà¤È¾Æ¤²Ã¸º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡Ö¹¬¤»¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤òÅ¸³«¡£
ºÇ¹âµé¥ª¡¼¥Ö¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¶Ë¸ü¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
ÄêÈÖ¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¤«¤éµ¨Àá¸ÂÄê¤Þ¤Ç¡¢20¼ï°Ê¾å¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
1¸Ä¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÆüÂØ¤ï¤ê ¾Æ¤¤¿¤Æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
Å¹ÊÞ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¡£
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¼êÅÚ»º¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥é¥Ö ÂçµÜÅ¹¡×¡ÖSweets Terrace ÂçµÜÅ¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
