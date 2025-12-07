³¨ÊÁ¤Ï3¼ïÎà¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤ò¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
ÆâÍÆÎÌ¡§15Ëç(¥Á¥ç¥³5Ëç¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼5Ëç¡¢ËõÃã5Ëç)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§12¥«·î
¹á¤Ð¤·¤¤Á´Î³Ê´Æþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£
ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡×¡¢¹á¤ê¹â¤¤¡ÖËõÃã¡×¤Î3¤Ä¤ÎÌ£¤¬¥¢¥½¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç·×15ËçÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇÛ¤ê²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊñÁõ¤Ë¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ³¨ÊÁ¤Ï3¼ïÎà¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡× appeared first on Dtimes.