³¨ÊÁ¤Ï3¼ïÎà¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤ò¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£

 

¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×

 

 

È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)

²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹

ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É

ÆâÍÆÎÌ¡§15Ëç(¥Á¥ç¥³5Ëç¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼5Ëç¡¢ËõÃã5Ëç)

¾ÞÌ£´ü¸Â¡§12¥«·î

 

¹á¤Ð¤·¤¤Á´Î³Ê´Æþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£

ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡×¡¢¹á¤ê¹â¤¤¡ÖËõÃã¡×¤Î3¤Ä¤ÎÌ£¤¬¥¢¥½¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ç·×15ËçÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇÛ¤ê²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

¸ÄÊñÁõ¤Ë¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

 

¤¤¤Ä¤â¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡£

¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£

 

¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ³¨ÊÁ¤Ï3¼ïÎà¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡× appeared first on Dtimes.