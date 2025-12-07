»Ø¸¶è½Çµ¡¢AKB20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤¿¤«¤ß¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹ðÇò¡¡ËÜ¿Í¤âÇ®¤¯¥ê¥×
¡¡AKB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬7Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£Â´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿AKB48ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¾®ÅèÍÛºÚ¤äÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤é¤È½Ð±é¤·¤¿»Ø¸¶¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸½Ìò¤Î¶Ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤¿¤«¤ß¤Ê¤ÎÌÜ¤¬¡Ø¥®¥é¥Ã¡Ù¤È¤·¤¿¤Î¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Ç¡¢º¬¤âÍÕ¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·è¤á¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ø»ä¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ã¥¹¥«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤«¤ß¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¸ØÄ¥È´¤¤Ë½é¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¡ØÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿Love¡×¤È¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¡Ö¤¢¤ÎÄó°Æ¤Ï¤Þ¤¸áã¤ì¤¿¡×¡Ö¤µ¤·PºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¼þ¤ê¤¬Á´ÎÏ¤Ç¹ÎÄê¤¹¤ë¶õµ¤¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¤µ¤·¤Ï¤é ¤ê¤Î¡Ë
1992Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£2007Ç¯¡¢AKB48 ÂèÆó²ó¸¦µæÀ¸¡Ê5´üÀ¸¡Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£HKT48¡¢STU48¤ò·Ð¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤Ï¡áLOVE¤ä¡âME¡¢¢âJOY¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÅù¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
