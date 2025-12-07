¡ÈÍ¾Ì¿8Ç¯¡É¤Î´ßÇî¹¬»á¤¬ÅÇÏª¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ï¿§¡¹¤ÈÂçÊÑ¤À¤ï¡£¡£¡£¡×
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç·ÄÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¦´ßÇî¹¬»á¡Ê63¡Ë¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡´ß»á¤Ï23Ç¯7·î¤Ë¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£·î6Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ô½µ´Ö¡¢º¸Â¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤º¤Ã¤ÈÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤¬¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î¼£ÎÅ¤ÇÉþÍÑ¤·¤Æ¤ë¶¯¤¤Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç·ìÀò¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤ÆÆâÂ¡¤ËÈô¤ó¤À¤é·ë¹½ÂçÊÑ¤é¤·¤¯¡¢¶¯¤¤Ìô¤Ï»Ã¤¯¤ªµÙ¤ß¤Ç·ìÀòÍÏ¤«¤¹Ìô¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ï¿§¡¹¤ÈÂçÊÑ¤À¤ï¡£¡£¡£¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£