¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥éŽ¥¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Ë¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï5¡Ý3¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
³«»Ï6Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢11Ê¬¤Ë¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥É¥°¥¸¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥§¥é¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆµÕÅ¾¡£31Ê¬¤Ë¤ÏÀè¤Û¤É¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥°¥¸¤¬¥Ú¥É¥ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ±¦¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¡£40Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥é¥ó¤¬¥Ï¥Ã¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·Á°È¾¤À¤±¤Ç4ÆÀÅÀ¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¥Ð¥ë¥µ¤Ï59Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬·è¤á¤Æ5ÅÀÌÜ¡£¤½¤Î¸å¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5-3¤Ç¾¡Íø¤·¾¡¤ÁÅÀ¤ò40¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ëè»î¹ç¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£70¡Á80%¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤Î1½µ´Ö¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤Æ»¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¡Íø¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥Ð¥ë¥µ¤Ï¼¡Àï9Æü¤Ë¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Ë¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£