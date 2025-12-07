¥½¥óŽ¥¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ä¥¤Ž¥¥¬¥ó¥¤¥ó¤é¤¬¤¤¤ë¤â¡Ä¡Ä¡¡´Ú¹ñ¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æî¥¢»Ø´ø´±¤¬ËÜ²»¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¤Ë2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë²¤½£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×A¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¤³¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤Ë´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¤È¤¢¤ë´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¡¢¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥Ö¥í¡¼¥¹´ÆÆÄ¤ÎÃêÁª²ñ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤À¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥í¡¼¥¹´ÆÆÄ¤ÏÃêÁª²ñ¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö´°Á´¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿ô¥ö·îÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¥½¥óŽ¥¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ä¥¤Ž¥¥¬¥ó¥¤¥ó¤é²¤½£¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¤¬¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¤½¤Î´Ú¹ñ¤È¤ÏWÇÕËÜÀï¤É¤³¤í¤«AÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç1ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤ÈÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¥°¥ë¡¼¥×3ÀïÌÜ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢3ÀïÌÜ¤Ï¤É¤Î¹ñ¤âÆÍÇË¤òÅÒ¤±¤¿¶ÛÇ÷¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥í¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¹´ÆÆÄ¤¬ºÇ½é¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¶¥µ»ÎÏ¤¬Èà¤ËÍ¿¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ï¡Ø´ÊÃ±¤Ë¸«¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£