¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÊø²õ¤Ï¸½¼Â¤À¡×¡¡¥ê¡¼¥ºÁê¼ê¤Ë2ÅÀÀè¹Ô¤â¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Î2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤òÆ¨¤¹
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¡¢ºòµ¨¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤éº£²Æ¿·²ÃÆþ¤Î¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬2¥´¡¼¥ë¤òÀè¼è¡£¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï´ÊÃ±¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£73Ê¬¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¦¥£¥ó¡¢75Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë¡£
80Ê¬¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï11·îËö¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾º³ÊÁÈÁê¼ê¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDaily mail¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Î±ó¤¤¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£Ææ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡¢Èà¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÊø²õ¤Ï¸½¼Â¤À¡£2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê»î¹ç¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÀäË¾Åª¤Ç¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤é¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥ê¡¼¥º¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¤Þ¤À8°Ì¤È¥Ü¥È¥à¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤Ï´í¤¦¤¤¤¬¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£