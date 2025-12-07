¡Ö¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬Èà¤ËÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡º£²Æ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿23ºÐFW¤ËÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢½ç°Ì¤ò5°Ì¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤Î»î¹ç¤Ç´ò¤·¤¤½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·²ÃÆþ¤Î23ºÐFW¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼¤À¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·11¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ïº£²ÆÂàÃÄ¤·¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¦¥£¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó²ÃÆþ¤«¤éÆÀÅÀ¤¬µÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë»Ø´ø´±¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º¤ÏÆ±Áª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Èà¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬Èà¤ËÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£´ÑµÒ¤¬Èà¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤Ï¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØBBC¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥¨¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤é¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤À¡£¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ê¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
