¥·¥ã¥¤¥Èー¥×¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè2´üED¥Æー¥Þ¤Ë¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡¥·¥ã¥¤¥Èー¥×¤Î¿·¶Ê¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Îââ»ý¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥êー¥º¡£Æ±ºî¤ÎÊª¸ì¤«¤é¿ôÇ¯Á°¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì³èÌö¤¹¤ë¥Òー¥íー¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤º¤È¤âÃ¯¤«¤òµß¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Èó¹çË¡¥Òー¥íー¡È¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡É¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìÁ°¤Ø¿Ê¤àÎÏ¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ÎÍ¦´º¤Ê¶Á¤¤¬Ä°¤¯¼Ô¤Î¶»¤òÇ®¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡£¤Þ¤¿¡¢1·î6Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡¢2·î11Æü¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤òÉ½Âê¤È¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥·¥ã¥¤¥Èー¥×¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè2´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¸þ¤¹ç¤¦¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¤¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬¹¹¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë