ANA¡¢¡ÖANA STAR WARS PROJECT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¡¡¡ÖC-3PO ANA JET¡×¤Î¼Âµ¡¸«³Ø¤â
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖANA STAR WARS PROJECT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î»²²Ã±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯3·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖANA STAR WARS PROJECT¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢1·î9Æü¤Ë±¿¹Ò½ªÎ»¤¹¤ëC-3PO ANA JET¤Î¼Âµ¡¤Î¸«³Ø¤ä¡¢R2-D2 ANA JET¤ÈBB-8 ANA JET¤Î¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¡¼¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ò±©ÅÄ³ÊÇ¼¸Ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢µ¡ÂÎ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë´ë²è¡£
¸áÁ°¡¦¸á¸å¤ÎÉô¹ç¤ï¤»¤ÆÃêÁª¤Ç40ÁÈ80Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢¸áÁ°¤ÎÉô¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¡¢¸á¸å¤ÎÉô¤Ï¸á¸å1»þ¤«¤é4»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤ÏANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÂåÉ½¼ÔËþ18ºÐ°Ê¾å¤ÈÆ±¹Ô¼ÔÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ç¡¢ÂåÉ½¼Ô1Ì¾¤ÈÆ±¹Ô¼Ô1Ì¾¤Î¥Ú¥¢¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï12·î5Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡£±þÊç¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤Î¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Ï12·î17Æü°Ê¹ß¤ËÏ¢Íí¤·¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥á¡¼¥ëÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£