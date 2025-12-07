¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¤â¡ÈÈá´Ñ¡É¤Ê¤·¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡¡±óÆ£¹Ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤â
±óÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä(C)Getty Images
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏFÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕBÁÈ¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ºÅ¹ñ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Athletic¡Ù¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¸å¤ËWÇÕ´ØÏ¢¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð¾ì³Æ¹ñ¤ÎÀïÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥Ý¥Ã¥È2¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥¹¥¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Ê£¿ôÌ¾´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ¿´¿ÍÊª¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö°ì¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤é¤Ð¡É¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Àï½ÑÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°Ê²¼¤ÎÍÍ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÀä¤¨¤º»Å³Ý¤±¡¢ÆÃ¤Ë³Ê²¼Áê¼ê¤Ë¤Ï¹âÂ®¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¿Ø¤Èµ»½ÑÎÏ¤Î¤¢¤ëÃæÈ×¤òÈ÷¤¨¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ç1ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÆ±³Ê°Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î±Ô¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿Ê²½¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£¥â¥ê¥ä¥¹¤Ï²áµî2Ç¯´Ö¤ÇÉý¹¤¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂØ¤¨¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¨¥ó¥É¥¦¤À¤í¤¦¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤Î¡¢1ÂÐ1¤Ç¤Î¶¯¤µ¤È¹Âç¤ÊÃæ±û¥¨¥ê¥¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¿±óÆ£¹Ò¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â·èÄê¤·¡¢º£¸å¡¢³Æ½Ð¾ì¹ñ¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤âËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿6¤«·î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¡¢´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
