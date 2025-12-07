¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ À»²Ð¥ê¥ì¡¼»Ï¤Þ¤ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç2¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¡¢¼óÅÔ¥í¡¼¥Þ¤ÇÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1960Ç¯¤Î¥í¡¼¥Þ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥Ú¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬¡¢¥ê¥ì¡¼Á°¤Î¼°Åµ¤ÇÀ»²Ð¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï¥³¥í¥Ã¥»¥ª¤ä¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¤Ê¤É¡¢¥í¡¼¥Þ»ÔÆâ¤ÎÌ¾½ê¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ò´Þ¤àÌó1Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£À»²Ð¤ÏÍèÇ¯2·î6Æü¤Î³«²ñ¼°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌó300¤Î»ÔÄ®Â¼¤ò¤á¤°¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë