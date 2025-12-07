µå³¦ºÇÇ¯Ä¹¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬¤¬¥×¥í½é¥¢¡¼¥ÁÍ½¹ð!?¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£²¶¤À¤±¶âÂ°¤¸¤ã¥À¥á¡©¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Îµå³¦ºÇÇ¯Ä¹º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸åÇÚ¤Î´äÅÄ¹¬¹¨³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë¿·³ã¸©±í»Ô¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í24Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢4·î9Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é24Ç¯Ï¢Â³ÇòÀ±¤È¤¤¤¦¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£8·î7Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏDeNA¡¦»°±ºÂçÊå¤¬»ý¤Ä¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡27Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤âDHÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÂÇ¤ÎµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤ÏÍèµ¨¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¡ÖDHÀ©¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö²¶¤À¤±¶âÂ°¡Ê¥Ð¥Ã¥È¡Ë¤¸¤ã¥À¥á¤«¤Ê¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡ÖÅê¼ê¤â9ÈÖÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Ð¥ó¥È¤â´Þ¤á¤¿ÂÇ·â¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£25Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤âÅêÂÇ¤ÇµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£