¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡ALSÆ®ÉÂ¤â¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢°û¤à¤³¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¸íÓë¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢°û¤à¤³¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¸½ºß¡¢²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤ÇºÂ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°û¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡¡ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿§¡¹¤È»î¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬ºÂ¤ë³ÑÅÙ¤¬¤æ¤ë¤¤¤È°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡¡»ä¤ÏÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸íÓë¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÌ£¤â¹á¤ê¤âÊ¬¤«¤ë¤Î¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î±ÉÍÜ¤Ï°ßáñ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¡Í¼¿©¤Ë¾¯ÎÌ¤Ç¤¹¤¬¸ý¤«¤é¿©¤Ù¤ëºÊ¤Î°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤ÎÁÍý¤¬»ä¤Î¾Ð´é¤Î¸»¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡½ÐÍè¤ë¸Â¤ê°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
