¡È»Ø¼¨Ìò¡É4¿Í Â¾¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÇã¤¤¼Â¹ÔÌòÊç½¸¤«
¡¡°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»Ø¼¨Ìò4¿Í¤Ï¡¢¡ÖX¡×¤ÎÂ¾¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÃÏ¹É¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤é4¿Í¤ÏµîÇ¯10·î¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·½÷À¤ò¶¼¤·¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¼Ö¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢4¿Í¤Ï°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿µîÇ¯8·î²¼½Ü¡Á10·î²¼½Üº¢¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖX¡×¤ÎÂ¾¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ£¿ô²ó¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¹ÔÌò¤é¤òÊç½¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Êç½¸¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶¯Åð¡×¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¡ÖÀàÅð¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¼Â¹ÔÌò¤é¤Ï¡¢ÈÈºá¹Ô°Ù¤È¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï4¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢4¿Í¤¬18¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë