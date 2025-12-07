¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾®ÌÚÁ¾¶¬¡¡¡ÈÄïÊ¬¡É¤¬»É·ã¡Ö¸åÇÚ¤ò¾Þ¶â²¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡Íê¤â¤·¤¤·»µ®Ê¬¤À¡£¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾þ¤Ã¤¿¾®ÌÚÁ¾¶¬¡Ê28¡á¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ð¸î¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÁ°Ìë¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤¶â»Ò¶îÂç¤ÈÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾Þ¶â²¦¤òÀæÀîÂÙ²Ì¡¢Âç´äÎ¶°ì¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â»Ò¤«¤é¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀæÀî¤ÈÂç´ä¤¬µÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¥¿¥¤¤Î¾®ÌÚÁ¾¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¡ÈÄïÊ¬¡É¤Î¶â»Ò¤Î¾Þ¶â²¦¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¾®ÌÚÁ¾¤ÏÈ¯Ê³¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶îÂç¤È¤Ï²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥É¤Ï°ì½ï¤Ë¼è¤Ã¤¿¤±¤ÉËÍ¤¬Àè¤ËJT¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¡¢¶îÂç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¡Ê»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¸åÇÚ¤ò¾Þ¶â²¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ½ªÆü¤ÏµÈÅÄÂÙ´ð¡¢Á×±Ê´Á¤È¤Î3¿Í¤Ç¼ó°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Àè¤ËµÈÅÄ¤¬1ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò·è¤áÈ´¤±½Ð¤¹¤¬¡¢5ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±¦¥é¥Õ¤«¤é15¥ä¡¼¥É¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò60ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¡£°ìµ¤¤ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤Î12ÈÖ¤Ç¤ÏÂè1ÂÇ¤òº¸¤Ë¶Ê¤²Âè2ÂÇ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é4¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°¤ÎÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÙÌîÍ¦ºö¤¬17ÈÖ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¡¢1ÂÇº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸17ÈÖ¤Ç±¦¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤Î3ÂÇÌÜ¤ò2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤ÇºÙÌî¤¬¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢3ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆñ´Ø¤Î18ÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó±¦¤Ë³°¤·¡¢Æñ¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¡Ê3ÆüÌÜ¡Ë¤Ï3ÂÇº¹¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¡¢¹¬¤»¤Ë18ÈÖ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥Ô¥ó¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ä¤±¤ëÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¤Î¾å1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤Ï·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ç¼ý¤á¤ÆÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤Î1¾¡¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Îµ¡²ñ¤¬JT¤Ç¤¯¤ë¤È¤Ï¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ñÆâ³«ºÅ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²²ñ¿´¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÈÉã»Ò²ÈÄí¡É¤Ç°é¤ÁÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤«¤éÊ¡°æ¸©¤ÎÊ¡°æ¹©¶ÈÂç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¤Ë¡È¥´¥ë¥Õ¡ÉÎ±³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÉã¤âÈ¿ÂÐ¤»¤º¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤½¤³¤ÇÊ¡°æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉã¡¦°ì¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤âÌ¾¸Å²°¤«¤é±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¤¬Íè¤ë»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Éã¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç3Ç¯¥·¡¼¥É¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð³¤³°¥Ä¥¢¡¼Ä©Àï¤ÎÁªÂò»è¤â¹¤¬¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¡¢Á´¤¯³¤³°»Ö¸þ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¡¢ÀõÃÏ¡ÊÍÎÍ¤¡Ë¤µ¤ó¤¬LIV¡Ê¥´¥ë¥Õ¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Ø¤µ¤ó¡Ê¹áºÊ¿Ø°ìÏ¯¡Ë¤âLIV¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÀ¨¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ´¤ì¤Î¿Í¤ÎÂ¸ºß¤â³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë¡£
¡¡¾®ÌÚÁ¾¤¬Ãæ³Ø¤Ç¥´¥ë¥ÕÎ±³Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Æ±Éô²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Åö»þ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÀîÂ¼¾»¹°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¡ÊÀîÂ¼¤«¤é¡Ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬ÎÌ¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀîÂ¼¤¬¡Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÍ¥¾¡¤µ¤ì¤Æ¡¢DP¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â¹Ô¤«¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬À¨¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¡ÈÎ¹¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡ÉÀîÂ¼¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÅöÁ³¹â¤¤¡£
¡¡¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤ÇÀ¨¤¯¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÁ´Á³¸½¼ÂÌ£¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸½¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Íèµ¨¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¿´¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î¶â»Ò¤ËÂ³¤¯¾Þ¶â²¦¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÌÜÉ¸¤Ï¾Þ¶â²¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÁ´ÉôÄì¾å¤²¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï1Ç¯¤ÇÊ£¿ô²ó¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾®ÌÚÁ¾¤ÎÄ©Àï¤Î¡ÈÎ¹¡É¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£