¤ª»û¤¬³Ú¤·¤¯Æø¤ä¤«¤Ë¡ª À®¤ê¹Ô¤¤Ç½»¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤È¸ÄÀ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¿Í¡¹¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¾Ð¤¤¤È¿Í¾ð¤ÎÊª¸ì¡Ø¶Ë³Ú»û¤Ò¤Í¤â¤¹Æüµ¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡¤ª»û¤ÎÊª¸ì¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸Å½¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼è¤ÃÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ªÊè¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤ÊÇ§¼±¤òÂç¤¤¤ËÊ¤¤·¡¢¤·¤«¤â¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø¶Ë³Ú»û¤Ò¤Í¤â¤¹Æüµ¡Ù¡ÊµÜËÜÊ¡½õ/KADOKAWA¡Ë¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¿Î³¤¤Ï¡¢Âå¡¹Â³¤¯¤ª»û¡Ö¶Ë³Ú»û¡×¤ÎÉû½»¿¦¡£¤¢¤ëÄ«¡¢½»¿¦¤ÎÉã¿Æ¤¬¡ÖÌ´ÄÉ¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½ñ¤ÃÖ¤¤ò»Ä¤·¤ÆÆÍÁ³¼ºí©¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤Ò¤È¤ê»Å»ö¤ÎÁòµ·¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª»û¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÉ×¤òÃµ¤¹¤È¤Î½ñ¤ÃÖ¤¤ò»Ä¤·¤ÆÊì¿Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±½¤Ï¤¹¤°¤Ë¹¤¬¤ê¤ª»û¤ÎÂ¸Â³¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÉ²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤ª¤µ¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²á¹ó¤Ê¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ª»û·Ð±Ä¤Î²á¹ó¤µ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÇÃÉ²È¤ÎÁíÂçÄ¹¤ÎÌ¼¡¦Àé¾Ð¤È¡¢½ÇÉã¡¦½¡ÆÁ¤¬¸½¤ì¤Æ¤ª»û¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âº¬¤Ã¤«¤é¤Î¼«Í³¿Í¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Î¿Î³¤¤È¤ª»û¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢½ª»Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¾Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤¬ÃÏ°è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¤ª»û¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
Ê¸¡áÀ¾²þ