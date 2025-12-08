¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×ÅÐ¾ì¡¢Å¯³ØÅª¤Ê¸ÀÍÕ¸ì¤ë ¨¡ ¡ÖONE PIECE¡×ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ£Äè
¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Ç¥Ã¥×¤Ï12·î5～7Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ´ü¤Î¤¦¤Á¡¢6Æü¤È7Æü¤Ë»²²Ã¡£¼ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
6Æü¤Ï¥Ç¥Ã¥×¤ÎÅþÃå¤¬¿ô»þ´ÖÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ºÇÂç¤Ç5»þ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤Î¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ç¥»¥ì¥Ö¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤¬¹Ô¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍÎÁ¤Î»þ´Ö»ØÄêÀ©¡£6ÆüÃæ¤Ë½ªÎ»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ØÆþ¼ÔÊ¬¤ÏÍâ7Æü»ØÄê¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢7Æü¤â¥Ç¥Ã¥×¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¡£¥µ¥¤¥ó²ñ¡õ»£±Æ²ñ¤Î¤Û¤«13»þ¤«¤é30Ê¬´Ö¤Î¥¹¥Æー¥¸ÅÐÃÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬16»þ30Ê¬³«»Ï¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅÐ¾ì»þ´Ö¤Ï6Ê¬´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÍèÆü¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ÄÅ¸¡ÖA Bunch of Stuff - Tokyo¡×¤â¤Î¥Ç¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü¤â³¨¤Î¶ñ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ä¥·¥åー¥º¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¼µ·¡£
¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¡¢µ¤Àä¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°§»¢¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¿ô¤è¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤ÎÇ¾¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏËÍ¤Ïº£¡¢ÉÂµ¤¤ÇÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤â¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ò¤³¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ç¥Ã¥×¤Î¿áÂØÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÅÄ¹ÌÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖONE PIECE¡×ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÃÈÎü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤è¤¦¡×¤È¥Ç¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î´Ö¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ»»þ´Ö¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÂà¾ì¡£¥Ç¥Ã¥×¤Ï³¤¤ÎÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿á¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ã¥×¤Ï¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÎ»¸å¡¢½é¤á¤ÆÅöÆü¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡õ»£±Æ²ñ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¿Ê¹Ô¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¥Ç¥Ã¥×¤ÎÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025 ³«ºÅ³µÍ× Ì¾¾Î Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡¡¡ÊÎ¬¾Î¡§Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ë ²ñ´ü 2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～19:00
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～19:00
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～18:00 ¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ²ñ¾ì ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¢©261-0023¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë1¥Ûー¥ë～6¥Ûー¥ëÍ½Äê ¼çºÅ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ ¹ñÆâ³°±Ç²è¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«¡¢´ë¶È½ÐÅ¸¡Ê¸ÂÄê¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡Ë¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×¡Ê¾®Æ»¶ñ¡Ë¤ä¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂÎ¸³¡¢³¤³°¥»¥ì¥ÖÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢Ì¡²è²È¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤äÈÎÇä¡¢¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ì¥¤¡× ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó»öÌ³¶É info@tokyocomiccon.jp