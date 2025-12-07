ÎÓæÆÂÀ¡¢¸·¤·¤¤¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡Ö¤â¤¦²¿¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¡¡Íò¡¦¾¾ËÜ½á¡õÂçÌîÃÒ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤âÌÀ¤«¤¹
¡ü¸·¤·¤¤±é½Ð²È¤Î¤â¤È¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÎÈ¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¡×
ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·½çÄ´¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÎÓæÆÂÀ¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë²Î¼ê¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¡Ø¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ý³ÞÃÖ¥·¥Å»ÒÊª¸ì¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï²Ö¿¹±Ñ²ðÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡Ö¤¤Ä¤¤¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ø¤â¤¦²¿¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÎÓ¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÌò¼Ô¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÎÓæÆÂÀ
¡Ø¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ï¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡È¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡É¤Èëð¤ï¤ì¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÇÀäÂç¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢1987Ç¯¤ËNHK¤Ç¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²áµî¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¡£ÎáÏÂ½é¾å±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ø¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ý³ÞÃÖ¥·¥Å»ÒÊª¸ì¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Å»Ò¤ò¥¥à¥éÎÐ»Ò¤¬±é¤¸¡¢¼þ°Ï¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥Å»Ò¤ÈÂçÎø°¦¤ò¤¹¤ë²Ö¿¹¶½¶È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦²Ö¿¹±Ñ²ð¤òÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¡£ã·Æ£²íÊ¸»á¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¡£2026Ç¯1·î2Æü¡Á20Æü¤ËÅìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡¢1·î24Æü¡Á2·î1Æü¤ËµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
ÎÓ¤ÏËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÐ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡ØËÜÅö¤ËËÍ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç³Ú¤·¤ß¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÐ»Ò¤µ¤ó¤Èµ×¡¹¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÊÉþÉôÎÉ°ìÌò¤Î¡Ë¾¾Â¼Íº´ð¤µ¤ó¤È¤â¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤À¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤°¤é¤¤¤Îº¢¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤ë´î¤Ó¤È¡¢²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ØÀ®Ä¹¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±é¤¸¤ë²Ö¿¹¤Ï¡¢²Ö¿¹¶½¶È¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¡¢¥·¥Å»Ò¤ÈÂçÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¡£ÎÓ¤Ï¡¢»þÂå¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö³Êº¹¤¬¤¢¤ëÎø¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½Âå¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´Ñ¤Æ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£Àï¸å¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤â½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ò¤È¥¯¥»¤¢¤ëÌÌÇò¤¤Ìò¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²áµî¤Ë¤â¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÎÐ»Ò¤È¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ç¡¢¡ÖÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê±óÎ¸¤Ê¤¯¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£Á°²ó¤Î¶¦±é»þ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀèÇÚÇÐÍ¥¤È¼Çµï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÐ»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤È¤«¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
ËÜºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎÓ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤±é½Ð²È¤Î¤â¤È¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö(¡Ø±¢ÍÛ»Õ À¸À®¤êÉ±¡Ù¤Î)ÎëÌÚÍµÈþ¤µ¤ó¡¢(¡Ø¥¥ª¥¹¥¯¡Ù¤Î)ÀÐ´Ý¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÈÆóÂçµðÆ¬¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¹¤®¤ë±é½Ð²È¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ(¾Ð)¡£Âæ»ìÎÌ¤â¤¨¤°¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙ¤âÉñÂæÂµ¤Ë¤Ï¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Î¸ÅÃæ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡È¼Çµï¤Î¿´¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£ÍµÈþ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±é½Ð²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï·Î¸Å¾ì¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤·ù¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î¸·¤·¤¤¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤¹¤é¤â¡Ö³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÁ°¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ËÎÐ»Ò¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤Ä¤¤¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ø¤â¤¦²¿¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ü»ûÀ¾Âó¿Í¤«¤é»É·ã¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
ËÜºî¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢ÎÓ¼«¿È¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î»ý¤Ä¡ÈÎÏ¡É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÅú¤¨¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È¤â»×¤¨¤ë¤·¡£¤É¤³¤«¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ©Àï¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤è¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÎÓ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Î¶¦±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë»ûÀ¾Âó¿Í(timelesz)¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÍ¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¤½¤ó¤ÊÎÓ¤¬º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤äÂçÌîÃÒ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢Íò¤Î½á¤¯¤ó¤«¤é¡Ø¤â¤¦¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¼Çµï¤ÇÇº¤ó¤À»þ¤Ë¡¢ÂçÌî¤¯¤ó¤¬¡Ø¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç±é¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤«¤é¡Ù¤È¡Ä¡Ä¼Çµï¤â²¿²ó¤«´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ØæÆÂÀ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤àÎÓ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¼Çµï¤À¤±¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¦²¿Ç¯¤«·Ð¤Ä¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²Î¤Ê¤É¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÎÓæÆÂÀ
1990Ç¯2·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2001Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2018Ç¯¤Ë¡Ø¥í¥¸¥ã¡¼¥¹/¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤ËÉñÂæ¡ØÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡Á¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¡Á¡Ù¡¢¡ØWHERE¡ÇS CHARLEY? ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¤É¤³¤À!¡Ù¡¢¡ØEndless SHOCK¡Ù¡¢¡ØCLUBSEVEN another place¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤¿ËÜÆü¤âµÙ¿Ç¡Á»³°å¼Ô¤Î¤¦¤¿¡Á¡Ù¤Ê¤É¡£
ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·½çÄ´¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÎÓæÆÂÀ¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë²Î¼ê¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¡Ø¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ý³ÞÃÖ¥·¥Å»ÒÊª¸ì¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï²Ö¿¹±Ñ²ðÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡Ö¤¤Ä¤¤¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ø¤â¤¦²¿¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÎÓ¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÌò¼Ô¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ø¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ï¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡È¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡É¤Èëð¤ï¤ì¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÇÀäÂç¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢1987Ç¯¤ËNHK¤Ç¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²áµî¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¡£ÎáÏÂ½é¾å±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ø¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ý³ÞÃÖ¥·¥Å»ÒÊª¸ì¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Å»Ò¤ò¥¥à¥éÎÐ»Ò¤¬±é¤¸¡¢¼þ°Ï¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥Å»Ò¤ÈÂçÎø°¦¤ò¤¹¤ë²Ö¿¹¶½¶È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦²Ö¿¹±Ñ²ð¤òÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¡£ã·Æ£²íÊ¸»á¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¡£2026Ç¯1·î2Æü¡Á20Æü¤ËÅìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡¢1·î24Æü¡Á2·î1Æü¤ËµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
ÎÓ¤ÏËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÐ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡ØËÜÅö¤ËËÍ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç³Ú¤·¤ß¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÐ»Ò¤µ¤ó¤Èµ×¡¹¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÊÉþÉôÎÉ°ìÌò¤Î¡Ë¾¾Â¼Íº´ð¤µ¤ó¤È¤â¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤À¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤°¤é¤¤¤Îº¢¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤ë´î¤Ó¤È¡¢²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ØÀ®Ä¹¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±é¤¸¤ë²Ö¿¹¤Ï¡¢²Ö¿¹¶½¶È¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¡¢¥·¥Å»Ò¤ÈÂçÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¡£ÎÓ¤Ï¡¢»þÂå¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö³Êº¹¤¬¤¢¤ëÎø¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½Âå¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´Ñ¤Æ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£Àï¸å¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤â½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ò¤È¥¯¥»¤¢¤ëÌÌÇò¤¤Ìò¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²áµî¤Ë¤â¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÎÐ»Ò¤È¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ç¡¢¡ÖÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê±óÎ¸¤Ê¤¯¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£Á°²ó¤Î¶¦±é»þ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀèÇÚÇÐÍ¥¤È¼Çµï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÐ»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤È¤«¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
ËÜºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎÓ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤±é½Ð²È¤Î¤â¤È¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö(¡Ø±¢ÍÛ»Õ À¸À®¤êÉ±¡Ù¤Î)ÎëÌÚÍµÈþ¤µ¤ó¡¢(¡Ø¥¥ª¥¹¥¯¡Ù¤Î)ÀÐ´Ý¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÈÆóÂçµðÆ¬¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¹¤®¤ë±é½Ð²È¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤µ¤Á»Ò¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ(¾Ð)¡£Âæ»ìÎÌ¤â¤¨¤°¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙ¤âÉñÂæÂµ¤Ë¤Ï¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Î¸ÅÃæ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡È¼Çµï¤Î¿´¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£ÍµÈþ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±é½Ð²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï·Î¸Å¾ì¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤·ù¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î¸·¤·¤¤¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤¹¤é¤â¡Ö³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÁ°¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ËÎÐ»Ò¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤Ä¤¤¸½¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ø¤â¤¦²¿¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ü»ûÀ¾Âó¿Í¤«¤é»É·ã¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
ËÜºî¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢ÎÓ¼«¿È¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î»ý¤Ä¡ÈÎÏ¡É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÅú¤¨¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È¤â»×¤¨¤ë¤·¡£¤É¤³¤«¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ©Àï¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤è¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÎÓ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Î¶¦±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë»ûÀ¾Âó¿Í(timelesz)¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÍ¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¤½¤ó¤ÊÎÓ¤¬º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤äÂçÌîÃÒ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢Íò¤Î½á¤¯¤ó¤«¤é¡Ø¤â¤¦¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¼Çµï¤ÇÇº¤ó¤À»þ¤Ë¡¢ÂçÌî¤¯¤ó¤¬¡Ø¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç±é¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤«¤é¡Ù¤È¡Ä¡Ä¼Çµï¤â²¿²ó¤«´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ØæÆÂÀ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤àÎÓ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¼Çµï¤À¤±¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¦²¿Ç¯¤«·Ð¤Ä¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²Î¤Ê¤É¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÎÓæÆÂÀ
1990Ç¯2·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2001Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2018Ç¯¤Ë¡Ø¥í¥¸¥ã¡¼¥¹/¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤ËÉñÂæ¡ØÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡Á¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¡Á¡Ù¡¢¡ØWHERE¡ÇS CHARLEY? ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¤É¤³¤À!¡Ù¡¢¡ØEndless SHOCK¡Ù¡¢¡ØCLUBSEVEN another place¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤¿ËÜÆü¤âµÙ¿Ç¡Á»³°å¼Ô¤Î¤¦¤¿¡Á¡Ù¤Ê¤É¡£