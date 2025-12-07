¡Ö±£¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤·!!¡×´Ú¹ñ¤Ç¡ÈºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê·Ý¿Í¡É¡¢Æ©¤±¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Ç¡ÈºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½÷·Ý¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê²¼Ãå¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¡¢¥á¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎ¸«¤»¤¿¿åÃå»Ñ
µî¤ë12·î6Æü¡¢¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥¹¥ó¥¸¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¤ò±£¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¤ï¤É¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÀäÌ¯¤ÊÂÎ·¿¤òÌ¥¤»¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¤Ï2013Ç¯¡¢MBCÂè20´ü¸ø³«ºÎÍÑ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï±é·à½÷Í¥¤ËÊÑ¿È¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥á¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯5·î12ÆüÀ¸¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¤¥§¥¹¥ë¡£2013Ç¯¤ÎMBCÂè20´ü¸ø³«ºÎÍÑ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌµ¸Â¤ËÄ©Àï¡Ù¤Ç¡¢Ï©¾å¤ÇÉ½¾ð¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë¸ü¤«¤Þ¤·¤¯¼ÁÌä¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£·Ý¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È1²ó5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5000Ëü±ß¡Ë¤Î¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ò°ì½³¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£