hitomi¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡Á¡×ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÅß¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡²Î¼ê¤Îhitomi¡Ê49¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¥é¥¥é¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿hitomi¡£¥¥é¥¥é¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¡Ö12·î¤À¤·¥¥é¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¡Á¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡Á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö12·î¡×¡Ö¥¥é¥¥é¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºµÓ¤¬¤¤ì¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£