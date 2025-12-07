¥É¥é¥ó¥¯ÎëÌÚÂó¡¡50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¤â¡Ä²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¡¡Ö¤Þ¤¡¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤è¡£Ã¶Æá¡¦Éã¿Æ¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÎëÌÚÂó¤¬7Æü¡¢50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸á¸å3»þ22Ê¬¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ë¹½»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¡£Ì¤¤À¤Ë²ÈÂ²¤«¤é¡ØÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ù¤Î°ì¸À¤âÌµ¤¤¡£ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¡Ø¤¿¡Ù¤Î»ú¤âÌµ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¡¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤è¡£Ã¶Æá¡¦Éã¿Æ¤Ê¤ó¤Æ¡£·ë¹½¸ÉÆÈ¤ÊÉã¿Æ¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤è¤Ê¡£¤Þ¤¡ËèÇ¯¤½¤¦¤À¤«¤é´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2003Ç¯¤ËÃæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ºÊ¤È·ëº§¡£2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Ï¤â¤¦20ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢¼¡ÃË¤ÏÃæ³ØÀ¸¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ºÐ¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö»ä¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£