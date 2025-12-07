·ËÊ¸»Þ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÍî¸ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¡Ö¡ÊÉáÃÊ¡Ë»Å»ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¡¡Í¥¾¡¤ÏÎëÌÚÎµ°ì¤µ¤ó
Íî¸ì²È·ËÊ¸»Þ¡Ê82¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå¡¦ÃÓÅÄ¤Ç¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡¡¡ÖÂè17²ó¡¡¼Ò²ñ¿ÍÍî¸ìÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
±þÊç340¿Í¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿10¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¼Ò°÷ÎëÌÚÎµ°ì¤µ¤ó¡Ê61¡¢¹âºÂÌ¾¾¾ÎëÄâÎµÀð¡á¤·¤ç¤¦¤ì¤¤¤Æ¤¤¤ê¤å¤¦¤»¤ó¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿¦¾ì¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÁÏºîÍî¸ì¡Ö¥É¥í¡Á¥ó¡×¤òÈäÏª¤·Í¥¾¡¤·¤¿¡£
½é½Ð¾ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ËÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç´°àú¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¡¢Íî¸ì¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç50ºÐ¤«¤éÍî¸ì¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿Æ¤ÎÊý¤¬¤Ï¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Íî¸ìÃæ¿´¤Ë¡£Ì¼¤Î±¿Æ°²ñ¤è¤ê¤âÍî¸ì²ñ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤«¤é¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÍî¸ì¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¾¯¤·¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ê¸»Þ¤Ï¡Öº£Æü»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ë¹½³§¤µ¤ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª·Î¸Å¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¾¯À¼¤Î¾®¤µ¤¤¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤ó¤À¤ê¤¦¤í¤¦¤í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÊÉáÃÊ¤Ï¡Ë»Å»ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡Ø¥É¥í¡Á¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÏºîÍî¸ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â1ÈÖ¡¢2025Ç¯ÌäÂê¡Ê±¿Á÷¶È¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦º£¤¢¤ëÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿ÍÊª¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤È¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±³§¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£