ÊÆ¹ñ¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå¡¦ËçÊý»Ô¤ÎÍäÀî²ÏÀî¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë»ÔÌ±¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡Ö¥Õ¥¸¥Ñ¥óPresents¡¡ÍäÀî´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤â´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤¿¤à¤é¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Öº£Ç¯¤¬ºÇ¹â¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦º£Ç¯¤ÇÍè¤ó¤È¤³¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍèÇ¯¤Ï¼¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°úÂà¤ò·è°Õ¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¡¢»Õ¾¢¡Ê´²Ê¿¡Ë¤¬²Î¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤·¤Æ¼¤á¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤¡¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍèÇ¯°Ê¹ß¤âµ¢¹ñ¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¡ÖÌÀÆü¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ë¤Î¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤à¤é¤È¿Æ¸ò¤ÎÄ¹¤¤¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤è¤ëÍÎÁÇÛ¿®ÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤â11·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤½ÊÆ¹ñ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢±ü¤µ¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡£9·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÊ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¥Þ¥óÀ¾ÂåÍÎ¤«¤é¡Ö±ü¤µ¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤¿¡£
´²Ê¿¤«¤é¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¸¤»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ä¤±¤É¡×¤È¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌäÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢À¾Âå¤¬¡Ö»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤ËÍÂ¤±¤Æ¤È¤«¡×¤È¡¢¤¿¤à¤é¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò»ý¤Á¤À¤¹¤È¡¢¤¿¤à¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤éÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£