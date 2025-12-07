67ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¶â¤Ï¸å¤«¤é¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢67ºÐ¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ç¯¶âÊ¬¡ÊÁ´³Û¤ä°ìÉôÊ¬¡Ë¤ò¡¢¸å¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ç¯¶â³Û¤È¤Î¹ç·×¤¬´ð½à³Û¤Î51Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤º¤Ë¼õµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢67ºÐ¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
Q¡§67ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¶â¤Ï¸å¤«¤é¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö67ºÐ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¤¬¹â¤¯»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¸å¤«¤é¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÊÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡¦67ºÐ¡Ë
A¡§ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ç¯¶âÊ¬¡ÊÁ´³Û¤ä°ìÉôÊ¬¡Ë¤ò¡¢¸å¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó60ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢´ðËÜ·î³Û¡ÊÇ¯´Ö¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¡Ë¤ÈÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ÊËè·î¤ÎµëÍ¿¤¬ÌÜ°Â¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¡Ü1Ç¯´Ö¤Î¾ÞÍ¿¡ÊÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¡Ë¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¡Ë¤òÂ¤·¤Æ´ð½à³Û¤Î51Ëü±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ç¯¶âÊ¬¡ÊÁ´³Û¤ä°ìÉôÊ¬¡Ë¤ò¡¢¸å¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ç¯¶â³Û¤È¤Î¹ç·×¤¬´ð½à³Û¤Î51Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤º¤Ë¼õµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)