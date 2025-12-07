º£µ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢½éÂÎ¸³¤ÎSÁÈ¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×¡¡Íè½Õ¤ÎÄ´À°¥×¥é¥óÌÀ¤«¤¹
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬Íè½Õ¤ÎÄ´À°¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡15Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÌøÅÄÍª´ô¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢»³ÀîÊæ¹â¤é¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆÈ¼«Ä´À°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿SÁÈ¤¬·èÄê¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¤Ë¤È¤Ã¤ÆSÁÈ¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ï½éÂÎ¸³¡£¡Ö¡Ê¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤Ï¡Ë¾ì½ê¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£½é¤á¤Æ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡×¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç2·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡7Æü¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£