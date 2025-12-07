ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡¡¥ß¥é¥Î¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤è¤¦!!¡É¡¡25Ç¯Á°¤Î³×¥³¡¼¥È»Ñ¤Ë¡ÖÊöÉÔÆó»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê56¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥¶¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥êºß½»¤À¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢É×¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Çº£Ç¯¤Î9·î¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡ÖMilano¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤è¤¦!!¡É¤È¶¯¤¯»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤È¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÄ¹½÷½Ð»º¤Þ¤Ç¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Î·¤¤ò¤è¤¯Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÄ¹¤µ¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤ê¡¢·ë¶É¤³¤Î20Ç¯¡¢¥Ú¥¿¥ó¥³·¤°¦ÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ó¥ÄÃ£¤òÍú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³×¤ä¥Õ¥¡¡¼¤ÎÉþ¤â±ü¤Ç¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÄ¹¤¤Ä¹¤¤ÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦!!!!¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÉ×¤È¤³¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ½Ð³Ý¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÎ¢ÃÏ¤¬¥Ö¡¼¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤¬²¿¤ä¤é»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ä¥Ù¥ë¥ÈÉôÊ¬¤ò´¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ï¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç·¯¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤±¤ë¡ª¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤âÈäÏª¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÉþ¤òÃå¤¿»Ñ¤ò²¿Ëç¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¥Û¥ó¥È¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÄ¹´ü´Ö¤¤ì¤¤¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊöÉÔÆó»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊª¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Æ¸«½¬¤ï¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Û¼¡¸µÊÂ¤ß¤ËÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ç·¯¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤±¤ë¡ª¡Ù¤½¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢º£Æü¤¤¤Á¤Ð¤óÃÈ¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£