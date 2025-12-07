¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Û»³ºê·´¡¡º£Àá½é¤Î6¹æÄú1Ãå¡¡¤µ¤¢ÃÂÀ¸Æü¾þ¤ë¤¾
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï¥Ù¥¹¥È18¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£8Æü¤Î10¡¢11¡¢12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Àá½é¤á¤Æ6¹æÄú¤¬1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£4ÆüÌÜ7R¤Ï»³ºê·´¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬5¥³¡¼¥¹¤«¤éÆÍ¤È´¤±¡£³°¤Ë¥Á¥ë¥È2¤Î²¼½Ð¤¬¤¤¤ë¸·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê²¼½Ð¤ò¡Ë»ß¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤±¤òµá¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼óÈøÎÉ¤¯±¿¤ó¤ÇÆÀÅÀÎ¨¤Ï7.67¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤È¤³¤Ê¤á¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£Á´¾ì¤ÎÃæ¤Ç¼«¿ÈºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î3V¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¾Þ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¤³¤³¤Ç¤¹¤·¡×¡£½àÍ¥¤Ï10R¤Ë1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£8Æü¤Ï36²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¼«¤é¤ò½Ë¤¦²÷Áö¤Ë´üÂÔ¤À¡£