²¼Ìø¹ä»á¡¡¤¢¤Îµå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¼«Ê¬¤¬¥À¥á¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥À¥¤¥¨¡¼¡¢ºå¿À¤Ê¤É4µåÃÄ¤Ç627»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿²¼Ìø¹ä»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë½Ð±é¡£Ìîµå¿Í¤À¤«¤éÄË´¶¤¹¤ë²¦Äç¼£»á¡Ê85¡á¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹¡Ë¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËÆþÃÄ4Ç¯ÌÜ¤Ç62»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ11¾¡¤òµó¤²¤ë¡£Íâ1995Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤¬²¦»á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬²¼Ìø»á¤Ï¤½¤ÎÇ¯24»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²¼Ìø»á¤Ïºå¿À¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢37ºÐ¤Ç15¾¡¤òµó¤²¤ÆºÇÇ¯Ä¹¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ª¥Õ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤ËÂè1²óWBC¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¦»á¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¥·¥â¡¢ÍèÇ¯¤ÎWBC¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¡È¥À¥á¡É¤Îßà°õ¤ò²¡¤·¤Æ¼êÊü¤·¤¿Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡Ç¯ÎðÅª¤ÊÉéÃ´¤«¤é½Ð¾ì¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼Ìø»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥À¥á¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¡ÈWBCÍè¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤µ¤¹¤¬²¦¤µ¤ó¤Ï´ï¤¬¥Ç¥«¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£