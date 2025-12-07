µì³¤·³¡ÖÄÃ¼éÉÜ¡×¤òÌ¤Íè¤Ø¡¡¹Åç¡¦¸â¤ÇÆüËÜ°ä»º¥·¥ó¥Ý
¡¡µìÆüËÜ³¤·³¤Î¡ÖÄÃ¼éÉÜ¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿²£¿Ü²ì¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢¸â¡Ê¹Åç¡Ë¡¢º´À¤ÊÝ¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢ÉñÄá¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Î4»Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤¬7Æü¡¢¹Åç¸©¸â»Ô¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«¤¤¤¿¡£4»Ô¤Ï¡Ö¶áÂå²½¤ÎÌöÆ°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½Ä£¤¬ÆüËÜ°ä»º¤ËÇ§Äê¡£Îò»Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ê¸²½»ö¶È¤È´Ñ¸÷¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤ÏÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¸â»Ô¡Ë¤Î¸Í¹â°ìÀ®´ÛÄ¹¤¬¹Ö±é¤·¤¿¡£³¤·³¤¬µ»½Ñ¼Ô¤ÎÍÜÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸â¤Î³¤·³¹©¾³¤¬Àï´ÏÂçÏÂ¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¸å¤ÎÂ¤Á¥»ö¶È¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢Îò»Ë¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¸²½Ä£¤Ï2016Ç¯¡¢4»Ô¤òÆüËÜ°ä»º¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£