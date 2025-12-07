¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© ¡ÈÄ¶¿·À±¡ÉÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¿·µ»¡×¤ËÁûÁ³¡ÄÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿°Û¼¡¸µ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ÏÃÂê
¡¡µ¤±Ô¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬½¸¤¦NXT¤Î¼ã¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÉÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡É°ì·â¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁíÎ©¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉ¬»¦µ»
¡¡WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNXT¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¿·¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥±¥ó¥À¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¤ÎÆ°²è¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥±¥ó¥À¥ë¤¬·«¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¡É°µ´¬¤ÎºÇ¿·¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Â¿·¤¹¤®¤ë¤³¤ÎÂçµ»¤Ï¡¢¼«¤é¸å¤í¸þ¤¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢¶õÃæ¤Ç»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥Í¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÂÎÀª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢DDT¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Áê¼ê¤òÃè¤ËÉñ¤ï¤»¡¢²ÚÎï¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤½¤Î¥à¡¼¥Ö¤Ï¡¢µ»¤ÎÆþ¤ê¤«¤éÃåÃÏ¤ÎºÝ¤Î»ÑÀª¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÂçÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥À¥ë¤Ï2024Ç¯²Æ¤ËNXT¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·À±¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Á¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WWE¤Î¿·¿Í°éÀ®NIL¡ÊNext In Line¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè3´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇNXT¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¯¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬·è¤áµ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿·µ»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ÏÇ®¤¤¡£¡Ö¥±¥ó¥À¥ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¡£WWE¤ÎÌ¤Íè¤À¡×¡Ö¤³¤Î¥à¡¼¥Ö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇ³¤¨¤ë¡×¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤âMVP³ÎÄê¡×¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ì¥¨¡¦¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥²í¤À¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¡£µ»¤ÎÌ¾Á°¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Îµ»¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤Èµ»Ì¾¤ò¹Í¤¨¤ëÍ·¤Ó¤Þ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤¬Èà½÷¤òÃæ¿´¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î¤ÎNXT¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢12·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Î¡ÖNXT Deadline¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤«¤é¿·Ç¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½Õ¤Î¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¾º³Ê¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¡£¥±¥ó¥À¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯É®Æ¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
