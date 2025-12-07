¹á¹ÁµÄ²ñÁªµó¤ÇÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ4¿ÍÂáÊá¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤Îµ¿¤¤¤Ç11¿ÍÂáÊá¡¢¤¦¤Á3¿Íµ¯ÁÊ
7ÆüÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¤ÎµÄ²ñÁªµó¤ò½ä¤ê¡¢SNS¤ÇÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤Ï4¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¹ÁÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢33ºÐ¤«¤é41ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤Ï¹á¹Á¤ÎµÄ²ñÁªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ìµ¸úÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤Îµ¿¤¤¤Ç11¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á3¿Í¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬»ÔÌ±¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£