¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¹âÌîæûÂÁ¤¬Ç½ÅÐ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡ÖÂô»³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¹âÌîæûÂÁ¤¬Ç½ÅÐ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡ÖÂô»³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¤¬7Æü¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÌîµå¶µ¼¼¡×¤ËMLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌîÅê¼ê¤Ï2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¡¢Åö»þ¥í¥Ã¥Æ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î´ÖÊÁ¡£¹âÌîÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖºòÇ¯°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¡¢Âô»³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¢¦¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¥³¥á¥ó¥È
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿³§ÍÍ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌîµå¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾åÃ£¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¯´õ¤È¤âºòÇ¯°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¡¢Âô»³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¤ÎÀ×¤¬¤Þ¤ÀÂô»³»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤êÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£