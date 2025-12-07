ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷Éüµ¢¤òÊó¹ð¡Ö»ºµÙ£´¤«·î¤Ö¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Éüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷Éüµ¢¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥ÊìÌ¼¤µ¤Þ¡¡ß¯·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢ß¯¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ïÊý·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤»ºµÙ4¤«·î¤Ö¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ß¯¿Æ»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¡ÁÐ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡¡Äï¡¦¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª¡¡¸«¾å¤²¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë9·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÐ»ÒÃË»ù¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¶Ó²°¥¹¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡ª¡¡é¬é¯¤Î²Ö¡ª¡¡¥¸¥§¥é¥Ô¥±¤Î¶²Îµ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡¢¡¢¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò»Ò¼é±´¤Ë¤·¤Æ²Î¤ª¤¦¡¡ºÇ¶á²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï·¯¤µ¡¼¤È¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¿²Î²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£