¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂÐ¹³Àï¤ÇÁáÂç¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£ÖÆ¨¤¹¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Æ£ÂÌðºêÍ³¹â¡Ö¶¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ÂÐ¹³Àï¤ÇÅÁÅý¤ÎÁáÌÀÀï¤¬£·Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁáÂç¤¬£±£¹¡½£²£µ¤ÇÌÀÂç¤ËÇÔ¤ì¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½£Æ£ÂÌðºêÍ³¹â¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÇÔ°ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁáÌÀÀï¤Ïº£Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£°£±²óÌÜ¡£Ìðºê¤ÏÁ°È¾£±£¸Ê¬¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¡Öº£Æü¤ÎÁö¤ê¤ò¤¤¤¤Áö¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²óÇÔ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÁáÂç¤ÏÂÐ¹³Àï¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Ìðºê¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¶ì¤·¤¤»³¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÍ¥¾¡¤ÎÆ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êº£Æü¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£