¡Ú£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¡Û½é£Ö¡¦¾®ÌÚÁ¾¶¬¤ËÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡×Â£Äè
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê£Ã£Ã¡á£·£°£°£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼£±¾¡¤Î¾®ÌÚÁ¾¶¬¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ð¸î¡Ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££±¥¤¡¼¥°¥ë¡¢£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼£±¥Ü¥®¡¼¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò£µ¤Ä¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»£±£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¼«¿È½é¤Î¹ñÆâ¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í¥¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡££³ÆüÌÜ½ªÎ»»þ¤Ë£³¿Í¤¬¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤òÀ©¤·¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÑ¤¨È´¤±¤¿¤³¤È¤¬Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤Èº£Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¾®ÌÚÁ¾¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Çº£Ç¯¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡×¤ÎÌÜÏ¿¤¬Æü»ºÅìµþÈÎÇä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÃÝÎÓ¾´ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£