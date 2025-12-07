ÃÎÌ¾Ä®Ä¹Áªµó¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê¡¡Â¨Æü³«É¼¤Ø¡¡¼¯»ùÅç
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²±ÊÎÉÉôÅç¡¦ÃÎÌ¾Ä®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢7Æü¤¢¤µ¤«¤éÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎÌ¾Ä®Ä¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¿Í¤ÇÇÀ¶È¤ÎÃÝÎÓ¿¢¸µ¤µ¤ó(75)¤È¡¢¸½¿¦¤Ç3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÎÏÉ×¤µ¤ó(68)¤Î2¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¤¹¡£
Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»ö¶È¤ÎÀ§Èó¤ä¡¢ÇÀ¶È¤Î¿¶¶½ºö¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¤Ï7Æü¤¢¤µ¤«¤éÄ®Æâ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å3»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï56.16%¤È¡¢ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿8Ç¯Á°¤Î2017Ç¯¤ò23.37¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¤³¤Î¸å¸á¸å6»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¸á¸å8»þ¤«¤é³«É¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦