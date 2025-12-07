¿ùºêÈþ¹á¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î3¿Í¡×½÷»Ò²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±¤Î¥¢¥Ê¤Î´é¤â¡Ä¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¡×¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÃç´Ö¤È¤Î½÷»Ò²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î3¿Í¤Ç¡¡¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×¤È³§Æ£°¦»Ò¤È¹â¸«ÐÒÎ¤¤È¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¿ùºê¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡ÖHappy Birthday¡×¡¢¹â¸«¤Ë¤Ï¡ÖWelcome Baby¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤©¡ª¡×¡Ö2ËçÌÜ¤Ï¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¥Ù¥Ó¡¼¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¸«¤Ï11·î¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Öflumpool¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈÆôÀî¸µµ¤¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ñ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¤À¤¡¡Á¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÎÉ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£