º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¿·¥Ø¥¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤¸¤ã¤ó!!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤«¤é¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿º´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡¡ÖM¡ªLK¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÈ±¿§ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿ ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·ÌÇ¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶âÈ±¤«¤éÃãÈ±¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃãÈ±¤á¡¼¡¼¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡ÖÃãÈ±ºÇ¹â ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë ¡×¡ÖÈ±·¿¤âÈ±¿§¤â¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÌÇ!!¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤¸¤ã¤ó!!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
