¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¡ª¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ýÀïÍ¥¾¡¤Ë¡È°¦Äï»Ò¡ÉÌî¸¶½÷Î®ÆóÃÊ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡ª¡Ö¿¹ÆâÃ£¿Í¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾´ý¤ÎÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¡¦·è¾¡¤¬12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢¿¹Æâ¶åÃÊ¤Î°¦Äï»Ò¡¦Ìî¸¶Ì¤Íö½÷Î®ÆóÃÊ¡Ê22¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¡£¡Ö¡È¿¹ÆâÃ£¿Í¡É¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹Æâ¶åÃÊ¤¬Ã£¿ÍÀïÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö
¡¡É½¾´¼°¸å¤Îµ¼Ô²ñ¤Ç¡¢¿¹ÆâÃ£¿Í¤Ë¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï°¦Äï»Ò¡¦Ìî¸¶½÷Î®ÆóÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¸¶½÷Î®ÆóÃÊ¤Ï¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Õ¾¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò±¢¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿¹ÆâÃ£¿Í¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃ¯¤¬Ã£¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡º£´ü¤ÎÃ£¿ÍÀï·è¾¡Àï¤Ï¡¢²áµî¤Ë16²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÀï¤Ã¤¿±©À¸¶åÃÊ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë±ÊÀ¤Ì¾¿Í¤Î¾Î¹æ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÊ¿À®¤Î¾´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¶¹¥¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìî¸¶½÷Î®ÆóÃÊ¤Ï¡¢¡Ö¡È±©À¸¿¹Æâ¡É¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÄï»Ò¤ÎÌî¸¶½÷Î®ÆóÃÊ¤Ë¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹Æâ¶åÃÊ¤Î´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¢¤ê¡¢Ìî¸¶½÷Î®ÆóÃÊ¤¬¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿¹ÆâÃ£¿Í¤â°¦Äï»Ò¤Î½ËÊ¡¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Â·¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê´é¤Ë¡£ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥¦¥Æ¥£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¾¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»Õ¾¢´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¦¥Æ¥£¤È¡¢¥ß¥é¥ó¡Ä´¶Æ°¤¹¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥¦¥Æ¥£¤Û¤ó¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÇÎÉ¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¢w¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë